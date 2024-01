Enseigne à prix unique : les recettes d'un succès

Une tasse, deux euros, le gel douche, deux euros, et le paillasson, encore deux euros. Dans la boutique, “C’est deux euros”, à Toulouse, ne cherchez pas d'étiquette de prix, tous les produits s’achètent avec une seule et même pièce, le deux euros. On appelle cela un magasin à prix unique. Avec l’inflation, le concept cartonne. En centre-ville, comme dans les centres commerciaux, les boutiques se multiplient, le plus souvent, avec ce prix symbolique : deux euros. Alors comment font-elles pour tout vendre au même prix ? Réponse, près de Toulouse, au siège de cette marque qui possède 45 magasins. Pour choisir ses produits, cette équipe s'inspire d’abord de ce qui cartonne déjà autour de deux euros chez les concurrents. Elle fait ensuite fabriquer ses propres versions. Pour l’instant, tout ne vaut pas deux euros. Le sucrier, à l’image, par exemple, peut être vendu trois euros. C’est bien au-delà de la promesse des magasins. Pour faire baisser le prix, le président “C'est deux euros” pourrait envisager de réduire le poids du produit. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Dépret, P. Marcellin, Q. Stammbach