Enseignement de la Shoah : que disent les programmes scolaires ?

Il y a 75 ans, jour pour jour, l'Armée rouge libérait le camp d'Auschwitz où plus d'un million de Juifs ont été assassinés. Une commémoration a été organisée ce jeudi à Jérusalem, en présence d'une quarantaine de chefs d'État, dont Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Selon un récent sondage, un Français sur six n'a jamais entendu parler de l'Holocauste ou de la Shoah. La proportion est encore plus importante chez les jeunes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.