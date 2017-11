Enseignement des maths : la France s'inspire de la méthode de Singapour

La nouvelle enquête Pisa, qui compare régulièrement les systèmes éducatifs des pays de l'OCDE, montre que les élèves français ne sont pas les meilleurs lorsqu'il s'agit de travailler en groupe. Singapour figure, en revanche, parmi les pays les mieux classés. Il a mis en place une méthode éducative très efficace, notamment pour l'enseignement des mathématiques. Plusieurs écoles françaises s'en inspirent, comme dans une école primaire des Alpes-Maritimes. Expérimentée depuis un an dans un réseau d'éducation prioritaire, cette méthode devrait être appliquée dans d'autres écoles à la rentrée prochaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.