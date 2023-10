Enseignes à petits prix : le discount devient tendance

À l'heure de la pause déjeuner, les allées, comme les paniers, se remplissent, les Français sont devenus accros aux discounts. Depuis le début de l'année, Action a gagné pas moins de deux millions de clients dans le pays, c'est du jamais-vu. Il y a l'inflation qui est passée par-là, mais aussi, l'image des enseignes a changé. Sur Internet, les influenceurs et les groupes de fans partagent leurs bons plans. Les collections de vêtements de l'Allemand Lidl sont en rupture de stock quasi-permanent. Comment ces enseignes sont-elles devenues incontournables ? Pour faire venir les clients, parfois, plusieurs fois dans la semaine, les discounters ont leurs méthodes bien rodées. Chez Aldi, les dernières nouveautés sortent chaque mercredi et chaque samedi. Les quantités sont limitées, alors les clients se pressent. Venir pour une paire de chaussures à moins de 25 euros est un exemple concret de la fameuse technique du produit d'appel. Pour devenir tendance, la bonne affaire ne suffit pas. Le discount a dû changer d'image. Les enseignes allemandes, par exemple, ont bien compris que les palettes en bois et le côté grand bazar ne marchaient pas auprès de la clientèle française. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Poissonnet, J.P. Héquette