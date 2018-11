Enterrement en pleine nature : une pratique venue d'Angleterre

En 25 ans, 270 sites dédiés à l'enterrement vert ont ouvert en Angleterre. Il s'agit d'inhumer les défunts en pleine nature, dans la forêt, qui fait également office de lieu de promenade et de sorties scolaires. Outre-Manche, 3% des Anglais optent pour cette pratique, soit 18 000 personnes chaque année. Et ce choix est tout à fait légal. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/11/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.