Entraînement du XV de France : les supporters en première ligne

Accueilli par une marée de téléphones comme des superstars, le XV de France quitte son camping pour une séance d'entraînement intensive à un mois de la Coupe du monde. Celle-ci est ouverte exceptionnellement à plusieurs milliers de curieux. Les 2 700 places sont parties en seulement quelques minutes. Les moins chanceux ont chacun leur petite technique pour entrevoir le ballon voler, sauf pour notre reporter et ses images en immersion au cœur des Bleus, Ntamack, Penaud, Fickou ou encore Gelibert. Mais la star de l'équipe sans conteste, c'est Antoine Dupont, capitaine du XV de France. "On sent l'engouement monter. Les gens sont contents de nous voir. C'est important de se sentir soutenus. On espère vraiment que le public nous portera pendant la compétition, ça commence maintenant", affirme-t-il. Certains ont fait plusieurs centaines de kilomètres pour venir les observer. "On va gagner, c'est une évidence", pronostiquent des supporters. "On espère que ça va au bout de l'aventure", dit un autre. Il ne reste plus qu'à leur dire "Allez les Bleus !". TF1 | Reportage N. Forestier, M. Dupont