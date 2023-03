Entre débrouille et télétravail : les Français s'organisent

Face aux risques de blocage, Stikoia, une entreprise spécialisée dans la fabrication de colle industrielle, a pris les devants en faisant beaucoup de stocks. Bref de quoi tenir si le conflit s'éternise. Car sans ces matériaux, il aurait fallu mettre tous les employés au chômage technique. L'entreprise anticipe le mieux possible. Chez ETS Protection, une autre entreprise spécialisée dans l'installation de systèmes d'alarme, cela passe par des réservoirs remplis. Il est impossible de télétravailler puisque les employés sont constamment en interventions. Tout est prévu pour éviter la panne sèche, en cas de pénurie dans les stations-service. Et pour éviter que les salariés ne soient bloqués dans les transports, ils peuvent utiliser leur véhicule de fonction, comme un scooter, pour rentrer chez eux. Encore faut-il pouvoir aller travailler. Un casse-tête pour beaucoup de parents d'élèves. L'établissement scolaire pris comme exemple dans ce reportage ne sera ouvert que le matin. Donc, il faut s'organiser tant bien que mal. Selon les premières estimations, plusieurs milliers d'écoles seront fermées mardi dans tout l'Hexagone. Ce sera également le cas pour plusieurs services publics, comme certains bureaux de poste ou des mairies. TF1 | Reportage C. Diwo, M. Debut, F. Moncelle