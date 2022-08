Entre mer et montagne : la traversée du Portugal sur la route nationale 2

Des collines du Nord jusqu'aux plages de l’Algarve, en passant par les vignobles du Douro, nos journalistes vous invitent à un voyage à travers le Portugal. Ou plutôt la route nationale 2 vous invite. L'emprunter, c'est voir défiler tout un pays. Pour nos reporters, pas besoin de GPS. Il faut juste suivre la route en mettant le cap vers le Sud. Mais en plein été, sous le soleil portugais, ce sont aussi les organismes qui doivent tenir la distance. Nous effectuons une première halte à Pedras Salgadas. La ville est réputée pour ses ressources thermales. On y trouve une eau de roche, naturellement gazeuse, avec un goût de fer. Nos journalistes reprennent la route dans les paysages vallonnés de la province de Vila Real. En passant très vite, on pourrait presque manquer l'un des joyaux du Portugal, la Casa de Mateus. Elle est cachée au milieu d'un parc de 35 ha. Chaque année, 100.000 visiteurs font halte dans ce palais et ses jardins. Nos journalistes repartent ensuite, car il leur reste beaucoup de chemin à parcourir. Découvrez plus de paysages du Portugal dans la vidéo associée à ce descriptif. TF1 | Reportage J. Garrel, L. Caboche.