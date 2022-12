Entre Noël et le Nouvel An : les cambriolages explosent

Une visite la nuit du réveillon, mais pas celle du Père Noël. En rentrant du repas chez sa sœur, Isabelle retrouve son portail ouvert. Malgré la présence du chien et les lumières restées allumées, les voleurs ne se sont pas découragés. Leur butin : des bijoux et surtout les cadeaux de Noël des enfants. Il n'y a pas de trêve pour les cambrioleurs. Dans la Vienne, même constat, ils ont ouvert les volets au pied-de-biche et volé des objets à valeur sentimentale. Dans un secteur, rien que la nuit du réveillon, huit cambriolages ont été signalés dont trois à Chauvigny. Le maire songe désormais à y installer des caméras de surveillance, dont le coût est estimé à 60 000 euros. La lutte contre le cambriolage passe aussi par la prévention. Conseil des gendarmes : laisser des signes de présence, prévenir les voisins ou les forces de l'ordre en cas d'absence. Quant au plus beau cadeau, éviter d'en poster des photos sur les réseaux sociaux. Depuis 2019, le nombre de cambriolages au mois de décembre est en baisse. Mais avec les vacances d'été, les fêtes sont la période favorite des malfaiteurs. TF1 | Reportage B. Guénais, C. Gerbolot, C. Eckersley