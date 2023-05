Entre sécheresse et pluie : les agriculteurs déboussolés

Des vagues d'eau devenues vagues de boue sur un sol gorgé, après dix jours consécutifs de pluie et un orage de grêles. Les betteraves et les pommes de terre ont souffert. Bruno Cardot et des dizaines d'agriculteurs, dans ce secteur de l'Aisne, sont touchés et perturbés par ce phénomène. "On est quand même déboussolé. On a l'habitude ces changements de climat, mais ce n'est jamais aussi brutal", confie-t-il. La production sera en baisse avec un autre risque, maintenant que le beau temps revient. "Si jamais on a trop de sec juste après, cette croûte-là va s'épaissir. Du coup, on va asphyxier le sol", explique Bruno Cardot. Fabien Gobaille, lui aussi, a vu ses champs de pois saccagés. "Tout a été plaqué au sol par l'eau. On n'a jamais été maître de quoi que ce soit en agriculture, mais aujourd'hui, c'est pire. Les dérèglements, c'est affolant. Un orage comme on a eu, mon père m'a dit : "C'est l'apocalypse. Je n'ai jamais vu ça de ma vie'", raconte-t-il. Samedi soir, 50 mm de grêle sont tombés en dix minutes sur le village de Moÿ-de-l'Aisne. TF1 | Reportage G. Vuitton