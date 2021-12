Entrée au Panthéon de Joséphine Baker : qu’est devenu son château de Milandes ?

Joséphine Baker se sentait chez elle au château des Milandes au bord de la Dordogne. "Joséphine Baker a le coup de cœur intégral pour ce château, un coup de foudre en 1938. Elle rencontre les propriétaires à ce moment-là qui lui propose de lui louer la demeure. Pour elle, c'est un immense rêve, le symbole tout simplement de sa réussite", explique Angélique de Saint-Exupéry, propriétaire du château des Milandes à Castelnaud-la-Chapelle (Dordogne). Une collection de ses robes à paillettes accueille désormais le visiteur. La nouvelle propriétaire entretient depuis 20 ans la mémoire de celle qui mit le feu au music-hall avec sa mythique ceinture de bananes. Elle n'a que 19 ans lorsqu'elle la porte à Paris. Sa danse fait exploser les codes, sa drôlerie déjoue les clichés, elle devient la première femme noire à connaître la gloire. Une notoriété que la petite fille pauvre de Saint-Louis va mettre dès 1939 au service de la Résistance. "Elle veut rendre à la France ce que la France l'a donnée, donc elle est une fervente patriote. Elle s'est mariée en 1938. Elle est française et elle veut absolument œuvrer pour une France libre", ajoute Angélique de Saint-Exupéry. Elle se sert de ses tournées comme couverture pour espionner l'ennemi. Lorsqu'elle revient au château, elle descend à la cave pour dissimuler des armes et mettre à l'abri du temps et les Juifs. Ces lieux seront aussi le temps des jours heureux pour cette maman de douze enfants, tous adoptés. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Audeberger, D. Bordier