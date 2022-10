Entrées de villes : comment les rendre moins moches ?

Voici ce que vous trouvez sur à peu près toutes les cartes postales d’Orléans : la cathédrale, la statue de Jeanne d'Arc et les quais de la Loire. Maintenant, voici ce que vous verrez en premier, lorsque vous arrivez à l'entrée de la ville. Comme dans beaucoup de villes, on a remarqué une immense zone d'activités. La zone d'activités s'étend sur trois communes à l'entrée d'Orléans. Sur l'aspect esthétique, tout le monde estime que ce n'est pas du tout joli. Et ce n'est pas le maire qui vous dira le contraire. En effet, à chaque fois qu'il passe sur cette route, c'est l’appréhension. L'agglomération tente comme elle peut de changer le paysage. Un peu plus haut, nous voilà sur une portion de la route qui vient d'être refaite. Le maire de la ville estime qu'il faudrait faire bien plus. Mais autour de la route, il s'agit d'espace privé. Les terrains n'appartiennent ni à la ville, ni à l'agglomération. Juste en bas, à l'entrée d'Orléans, les collectivités ont récolé au moins 110 euros. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage L. Zajdela, M. Simon