Entrées de villes : des solutions pour les embellir

Une ancienne nationale bordée d’une forêt de panneaux publicitaires et d'entrepôts, dans le genre moche, il est difficile de faire mieux que l’entrée dans la ville de Dreux. Chaque jour, 25 000 y passent. Autant dire que pour les piétons venus faire leur course, traverser la route n’a rien d’évident. La mairie étudie un plan de réaménagement des lieux, pour donner envie aux visiteurs de s’aventurer dans le centre historique de Dreux. À l’entrée de la ville, des travaux de rénovation ont déjà commencé. De l’ancienne friche industrielle, sortira bientôt un tout nouveau quartier. Quarante-cinq municipalités vont bénéficier du soutien de l’État pour embellir leur entrée de ville. Il y a parmi les élus, Épinal, Morlaix, Chambéry, Pau ou encore Sète. Même sous le soleil, l’arrivée dans la cité portuaire n’a rien pour faire rêver. Il n’y pas un palmier à l’horizon dans une ancienne zone industrielle, traversée, là encore, par un axe routier. Des travaux ont déjà transformé d’anciennes friches en lieux culturels, une voie vers le long du canal est en projet pour que chacun puisse venir se promener au bord de l’eau jusqu’au centre-ville de Sète. TF1 | Reportage C. Auberger, E. Spertino, A. Cazabonne