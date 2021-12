Entrepôts, livraisons : quand les grandes surfaces se mettent au vert

Des réfrigérateurs à pleine puissance, des magasins chauffés toute la journée, et des camions qui font des centaines de kilomètres pour apporter les marchandises. Le bilan carbone des grandes surfaces est loin d'être exemplaire. Mais depuis peu, les enseignes rivalisent d'ingéniosité pour réduire leur impact. En Île-de-France, une nouvelle plateforme logistique a l'ambition zéro carbone. Sur le toit, 36 000 m² de panneaux photovoltaïques, une charpente toute en bois, des ampoules à faible consommation et un dispositif de chauffage intelligent construit sous la terre. "Sous nos pieds, on retrouve un système de géothermie. Une centaine de sondes sont enfuies à une centaine de mètres de profondeur et nous permettent de stocker le chaud l'été, de le mettre dans le sol et de le restituer l'hiver quand on a froid, et de faire l'inverse", explique Sébastien Lesait, directeur logistique de Monoprix. Ce système devrait fournir plus de la moitié de l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'entrepôt de 100 000 m² que nous avons visité. "Ce sont toutes ces innovations, mises bout à bout, qui font qu'on arrive à réduire de 80% notre empreinte carbone sur ce bâtiment-là", ajoute-t-il. TF1 | Reportage L. Palmier, J. Duong, S. Humblot