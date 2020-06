Entreprise du BTP : ces salariés renoncent à une partie de leurs congés pour sauver leur emploi

Le confinement a marqué un arrêt brutal pour le secteur du bâtiment, qui connaît d'ordinaire un pic d'activité au printemps. Pour rattraper les retards, la direction de l'entreprise GCC Aquitaine a proposé aux salariés de trouver un accord pour travailler plus pendant l'été. Cet effort va également permettre aux ouvriers de compenser les pertes de revenus liées au confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.