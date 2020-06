Entreprises : comment relocaliser en France ?

Au-delà des médicaments et des masques, Emmanuel Macron a encouragé dimanche les relocalisations. Est-ce possible économiquement et à quelles conditions ? Bati Rénov à Varaize (Charente-Maritime) et Lucibel à Barentin (Seine-Maritime) ont fait ce choix, avec des succès mais aussi des contraintes.