Entreprises : de plus en plus d'absences

Entre 2017 et 2018, le taux d'absentéisme en entreprise a bondi de 3,6%. Depuis 2014, ce chiffre a beaucoup augmenté, avec plus 16%. Les trentenaires sont particulièrement concernés. Et aborder le sujet reste délicat. Les salariés qui en parlent reconnaissent que le rapport au travail a changé. Mais comment expliquer ce phénomène ?