Entreprises du CAC 40 : profits record en 2023

Le montant des profits de l'année 2023 pour les plus grandes entreprises françaises, celles du CAC 40, est de 153 milliards d'euros. C'est un record, après une année 2022 qui avait déjà signé, elle aussi, un cru exceptionnel. Même l'automobile fait des étincelles, avec Stellantis, issu de la fusion entre Peugeot-Citroën et Fiat, qui réalise 19 milliards de profits, presque autant que TotalEnergies. C'est la surprise de cette crise inflationniste. Les grandes entreprises n'ont pas souffert de la hausse de leurs coûts. Au contraire, grâce à leur position de force sur leur marché, elles sont parvenues à refacturer le consommateur en augmentant fortement les prix dans les magasins. Mieux, elles n'ont pas augmenté leurs salariés autant que l'inflation, au point qu'il a fallu aller chercher le contribuable pour financer sur la dette publique, les boucliers tarifaires pour le gaz et l'électricité. La conséquence de ces bénéfices hors du commun, c'est que l'actionnaire n'aura jamais été aussi bien traité. Il va recevoir 68 milliards de dividende, tiré des profits 2023, auxquels s'ajouteront 30 milliards de rachats d'actions effectués par les entreprises pour faire monter leurs cours boursiers, record à nouveau. L'inflation aura donc fait trois victimes, le consommateur, le salarié et le contribuable, et un grand gagnant, l'actionnaire des grandes entreprises. TF1 | F. Lenglet