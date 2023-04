Entreprises : elles fleurissent dans les Hautes-Pyrénées

Au pied des Pyrénées, Tarbes, dans les années 80, est le deuxième bassin industriel de la région. Pourtant, Ceraver en 1982, UC TOUL en 84 ou encore Giat industrie en 2006, ont fermé les uns après les autres, avec près de 6 000 emplois supprimés en 20 ans. Où en est-on aujourd’hui ? La région a-t-elle su retrouver son dynamisme ? Pour le savoir, direction cette usine, en image, où l’on fabrique les futurs trains hydrogènes, pour remplacer les locomotives diesel. Le carnet de commandes est bien rempli. Rien que pour le marché français, douze trains sont en fabrication. Alors, il a fallu embaucher. L’activité progresse, plus 9 % en un an. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Dans les années 80, la société mise sur la recherche et le développement au détriment de la production. La masse salariale est réduite, tout comme la surface des ateliers. Pour autant, il n’a jamais été question de se déplacer. Au pied des montagnes, à moins de deux heures de Toulouse et d'Airbus, Tarbes séduit aussi le secteur aéronautique. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Deschateaux, P. Bouffard, E. Bliard