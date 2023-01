Entreprises : elles misent sur les seniors

Marc-Henri Dacre-Wright a 55 ans. Et il est, si l'on peut dire, le petit nouveau dans la boîte. Gilles Front, fondateur d'Experconnect, en région parisienne, lui a permis de sortir de deux années de chômage. Son entreprise cherchait alors un nouveau directeur de développement. Près de la moitié de ses salariés ont plus de 50 ans. Pour ce patron, c'est une ressource inestimable, un gigantesque vivier des gens ultracompétents. L'ultracompétence, dans le cas de Marc-Henri, a un carnet d'adresses et des précédents postes exercés à l'étranger. Les plus de 50 ans ne sont pas moins dynamiques et moins motivés, contrairement à ce que l'on pense. C'est le cas notamment de Karen Scobel. Elle est directrice de magasin alors qu'elle n'avait pas d'expérience, avant, dans la grande distribution. Cette enseigne applique la politique du recrutement sans CV. Peu importe ce que vous avez fait avant, du moment que vous avez les bonnes qualités, vous êtes reçus. "On n'a pas des méthodes de présélection qui se basent sur les compétences. On est uniquement sur la personnalité, sur l'envie", précise Jonathan Goldfarb, directeur Recrutement et Formation chez Franprix. Plus d'un quart des salariés de l'enseigne sont des seniors identifiés comme plus fiables. Ils sont plus fidèles aussi, car ils espèrent avoir trouvé l'entreprise où ils pourraient terminer leur carrière. TF1 | Reportage J. Corbillon, P. Corrieu, F. Le Goïc