Entreprises : elles vont embaucher cette année !

S'il y a bien un métier très recherché, c'est celui de chauffeur de poids lourd. Cette entreprise de transports dans les Hauts-de-Seine prévoit d'en recruter une dizaine pour cette année 2023. Mais les candidats sont rares, comme l'explique Alain Duhamel, dirigeant de Duhamel Déménagement et Transport à Boulogne-Billancourt. Au total, 20 000 postes sont à pourvoir dans le secteur. Avec la hausse des demandes, les élèves sont embauchés avant même d'être formés dans ce centre de formation à Servon en Seine-et-Marne. C'est le cas d'Alexis, en pleine reconversion. Il était élagueur et très motivé pour devenir chauffeur et bénéficier d'un salaire plus attractif. Dans le secteur du transport, de la logistique ou encore celui de l'automobile, les prévisions d'embauche pour 2023 sont en hausse par rapport à l'an dernier. On constate le même phénomène dans le numérique où l'on recherche cette fois des salariés très qualifiés. Dans cette entreprise qui aide les marques à créer leurs sites internet, il manque 450 postes de codeurs et développeurs. Tous les contrats sont en CDI et bien rémunérés. Depuis quelques semaines, le directeur autorise aussi ses salariés à télétravailler à 100 %. Un argument de plus pour attirer de prochaines recrues. TF1 | Reportage V. Dépret, M. Ramaugé, S. Deperrois