Entreprises et salariés : le grand retour du télétravail

Cet après-midi, l'un des plus grands quartiers d'affaires d'Europe était presque désert. C'est le retour du télétravail de masse. Depuis un an et demi, la compagnie d'assurance Axa est rodée. Depuis ce matin, elle a mis en place un dispositif exceptionnel : quatre jours de télétravail par semaine, soit un jour de plus que l'obligation gouvernementale. La DRH Amélie Watelet donne l'exemple à distance. "On va même proposer jusqu'à cinq jours pour ceux qui le souhaitent de manière à pouvoir laisser de la flexibilité dans l'organisation de chacun. Nous fermons les sites les jeudis et les vendredis sauf pour les services technologiques qui assurent le maintien de l'activité à distance", explique-t-elle. Si les grands groupes s'adaptent rapidement aux nouvelles règles, ce n'est pas aussi simple partout. Chez Amiaud, une petite usine de métallurgie en Vendée, seuls neuf salariés, comme les commerciaux, sont en télétravail trois jours par semaine, un casse-tête pour le patron Hervé Amiaud. "On fait deux équipes. Une équipe en télétravail et l'autre équipe est sur site pour continuer à répondre aux clients et à continuer l'activité", indique-t-il. Sur le long terme, ce nouveau protocole est-il viable ? Pour Ayor, une PME qui commercialise des salles de bains en Dordogne, l'équilibre n'est pas toujours facile à tenir, notamment en ce qui concerne la formation des jeunes recrues. Ces entreprises joueront le jeu au moins pour les trois prochaines semaines pour la sécurité de leur salarié, mais aussi par peur des sanctions, jusqu'à 50 000 euros d'amende en cas de non-respect du télétravail. TF1 | Reportage E. Despatureaux, V. Pierron, M. Giraud