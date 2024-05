Entreprises étrangères : pourquoi elles aiment la France

Au beau milieu de la campagne béarnaise, entre deux petits villages des Pyrénées, s'est installé un géant industriel japonais, premier fabricant mondial de fibre de carbone. Toray emploie 430 personnes sur son site, et bientôt 50 de plus. L'industriel compte installer une sixième ligne de production. pour les habitants du coin, c'est un gros employeur bien connu. Que fait un industriel japonais dans le Béarn ? L'intérêt est de se rapprocher de ses clients, des entreprises aéronautiques comme Airbus. Et il n'est pas le seul à trouver un intérêt. Pour la cinquième année consécutive, l'Hexagone est à la première place des pays européens qui attirent le plus de projets étrangers. Rien que ces derniers mois, deux fabricants de batteries taïwanais et chinois se sont installés à Dunkerque. En Normandie, 240 millions d'euros ont été investi par un géant pharmaceutique britannique. Près de Chartres, un milliard d'euros ont été investis par le groupe danois Novo Nordisk. Des projets qui rapportent gros aux communes. Au total, les entreprises étrangères en France emploient 2,2 millions de personnes. TF1 | Reportage T. Leproux, A. Vieira, R. Roiné