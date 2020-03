Entreprises face au coronavirus : une nouvelle façon de travailler

Trois cent des six cent employés de cette entreprise commerciale dans l'Oise sont en télétravail. Les réunions ont lieu en visioconférence. Déjà mise en place pendant les grèves, la mesure permet de maintenir l'activité de la société, située à proximité d'un foyer épidémique. Une autre entreprise, qui ne peut se passer de la présence des salariés, applique une sécurité maximale. Chaque employé est systématiquement contrôlé.