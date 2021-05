Entreprises : la reprise plus forte que prévue

Réparer, remettre à l’œuvre ses chariots élévateurs pour leur mise en location. Un travail soutenu des ouvriers car leurs commandes se multiplient. En témoigne ce tableau, le chef d’entreprise est soulagé. Frédérick Morand, directeur de VDM Technologie à Saint-Marcel-Lès-Valence (Drôme) “On était dans une période d’incertitude. Aujourd’hui, de par le volume d’activités que nous avons et les demandes client, évidemment qu’on est rassuré. On peut voir sur un terme beaucoup plus lointain”. Le chiffre d’affaires a augmenté de 20% en un an, le patron a même embauché trois personnes. La reprise du secteur de la logistique s’explique en partie par un changement de nos habitudes. Un autre secteur connaît un regain d’activité, l’automobile. Dans une entreprise de recyclage de pièces détachées, les clients se bousculent. Pour répondre à la demande, le patron aimerait vraiment recruter deux personnes, mais il n’y a aucun candidat. En attendant, son fils, vendeur, s’occupe aussi du magasin. Grâce au bon résultat, l’entreprise va pouvoir investir notamment dans un nouveau site Internet.