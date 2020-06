Entreprises : le protocole sanitaire assoupli permet un retour des salariés

Pour inciter les salariés à revenir sur leur lieu de travail, le gouvernement a assoupli le protocole sanitaire dans les entreprises. Pour la première fois ce lundi 29 juin, les 30 salariés d’une PME bretonne sont tous présents en même temps. Ce retour a été rendu possible grâce au nouveau protocole sanitaire. A Paris, certains bureaux d’un comparateur de prix sont vides. Seuls huit de ses 35 collaborateurs sont présents ce lundi, avec une règle stricte : une personne par bureau. Cela ne devrait pas changer avant le mois de septembre. Comme son activité le permet, le patron de l’entreprise va prolonger l’expérience télétravail, quitte en fin d’année à s’interroger sur l'intérêt de garder tous ces bureaux inoccupés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.