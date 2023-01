Entreprises : plus de seniors au travail

Combien de personnes de plus de 60 ans travaillent dans votre entreprise ? Bientôt, les employeurs devront donner ce chiffre et il sera public. "L'index seniors" sera obligatoire dès cette année pour les entreprises de plus de 1 000 salariés, et à terme pour ceux de plus de 300 salariés. Dans ce laboratoire d'analyse médicale, on estime qu'environ un employé sur dix a plus de 60 ans. Ils encadrent les plus jeunes, donc la mesure ne choque pas. Quel est l'objectif de cet index ? Il s'agit de dénoncer les mauvaises pratiques de certaines entreprises. Et en parallèle améliorer l'accompagnement des seniors. Organiser un départ progressif avec des horaires aménagés, ou un cumul emploi-retraite pour améliorer sa pension. Les petites entreprises échappent à ce dispositif et n'ont donc pas d'index à publier. Quelles sont les contraintes ? Seule la publication de cet index est obligatoire. Mais comme dans le cas de la parité homme/femme, la sanction pour mauvaise pratique pourrait voir le jour pour la suite. TF1 | Reportage B. Christal, G. Gruber, I. Zabala