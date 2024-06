Entreprises : quand la politique s'invite au travail

Cela fait dix jours maintenant qu'à la pause café dans cette entreprise près de Dijon, il n'y a plus qu'un seul thème de discussion, celui se rapportant aux élections législatives. Juste à côté de leur patron, Arthur écoute attentivement. À 34 ans, lui est très inquiet face à l'incertitude liée aux résultats des élections. Le risque est, selon lui, très grand à l'image de la bourse qui, depuis la dissolution, est en baisse. Trop de questions restent encore en suspens, sur les augmentations de salaire, par exemple. Cette inquiétude liée aux élections législatives est partagée par beaucoup de chefs d'entreprises. C'est le cas notamment de Jean-Pierre, à la tête d'une société qui confectionne des matelas. Il souhaite que les mesures proposées puissent faciliter l'embauche. Il n'est pas contre l'augmentation du SMIC à 1 600 euros, mais il pose ses conditions. Trouver des salariés, réussir à recruter... À quelques kilomètres de là, un autre chef d'entreprise est confronté au même problème. Il a donc décidé d'embaucher il y a deux ans Abdoulaye, à l'époque, sans papier. Maintenant, il est en CDI, mais il a fallu se battre pour obtenir son titre de séjour. Pour lui, se priver de cette main-d'œuvre comme certains partis le proposent serait une erreur. Les chefs d'entreprises attendent tous désormais de connaître les résultats des élections pour savoir quel programme sera appliqué et surtout comment s'y adapter. TF1 | Reportage C. Diwo, Q. Danjou