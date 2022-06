Entreprises : tous les moyens sont bons pour vous recruter

Deux auxiliaires de vie pour le prix d’une, à 58 ans, Colette vient de retrouver du travail. Et c’est Nasséra, qui est à l’origine de son recrutement. Pour une centaine d’euros en plus par mois, Nasséra est mandatée par son entreprise pour trouver des nouveaux employés, les former tout en mettant d’abord en avant les aspects positifs du métier. Ce seraient les salariés qui en parleraient le mieux. Leur entreprise a 60 postes d'auxiliaire de vie à pourvoir. Et jusqu'à présent, c’est difficile de trouver les candidats et surtout de les garder. L'hôtellerie est l'autre secteur touché par la pénurie. Par exemple, Stéphane Lelièvre est le directeur de plusieurs établissements dans le Var. Il vient tout juste d’augmenter de 10 % les salaires et a ouvert son recrutement à des jeunes de 17 ans. Quand la main-d'œuvre qualifiée manque, il faut chercher ailleurs. Dans un organisme de formation visité par nos journalistes, en deux mois, des jeunes doivent être opérationnels pour devenir vendeurs. La formation est prise en charge par plusieurs enseignes commerciales. Preuve des besoins dans le secteur, avant même d’avoir terminé son cursus, Loane, 19 ans, a déjà signé un CV. TF1 | Reportage B. Guenais, L. Huré, H.P. Amar.