Entretien des voies : l'arrêt du glyphosate coûte cher à la SNCF

Des trains qui répandent du glyphosate afin d'éliminer la végétation sur les voies. Ces scènes vont bientôt appartenir au passé. Ce produit classé cancérogène probable ne sera plus utilisé par la SNCF. Une bonne nouvelle pour le personnel. “La suppression du glyphosate a un double avantage : déjà d'éliminer le risque vis-à-vis du personnel, mais également d'éliminer ce risque vis-à-vis de la population, notamment des territoires agricoles qui se trouvent aux abords des voies”, se félicite Bernard Aubin, ancien cheminot du Syndicat First SNCF. La SNCF répandra désormais un produit bien plus respectueux de l'environnement, mais aussi bien plus cher à utiliser. Avec le glyphosate, le traitement de la végétation coûtait 30 millions d'euros par an. À partir du printemps prochain, la facture passera à 140 millions d'euros par an. “Ça se justifie parce qu'on doit construire une société qui soit plus respectueuse de la santé. On devrait au contraire étendre cette interdiction du glyphosate”, estime Eva Sas, porte-parole EELV. Le nouveau produit doit être utilisé en plus grande quantité que le glyphosate pour être aussi efficace. Mais rassurez-vous, il ne devrait pas y avoir d'impact sur le prix des billets de train. “Si la SNCF avait besoin de répercuter ce coût sur des billets de train, ça aurait un impact très inférieur à 1%. De toute façon, l'entreprise n'a pas besoin de le faire parce qu’elle est aidée par le gouvernement dans le cadre du plan de relance pour financer cette transition écologique. Ce ne sera pas aux voyageurs de payer”, explique Arnaud Aymé, spécialiste des transports chez Sia partners. Depuis des années, la SNCF cherchait un plan B au glyphosate. Car désherber ses voies est un impératif pour la sécurité des voyageurs. Certaines plantes peuvent entraîner une déformation des rails et gêner la circulation des trains. TF1 | Reportage P. Corrieu, M. Desmoulins, J.Y. Chamblais, A. Kiraly, B. Chevalier