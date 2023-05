Envie d’évasion : Casamance, le jardin d’Éden du Sénégal

Au petit matin, ciel et terre ne font qu'un. Dans ces étendues, l'homme semble invisible. La Casamance accepte de se dévoiler en pirogue. Dans ses méandres, seuls les habitants savent se repérer. La mangrove est d'abord un sanctuaire pour des oiseaux migratoires et d'espèce locale. Les oiseaux pêcheurs profitent d'une nature foisonnante dans ces canaux caractéristiques, des bras du fleuve Casamance qu'on appelle ici des" bolons". Au cœur de cette mangrove sauvage surgissent parfois quelques maisons. L'île d'Eloubaline est un village de pêcheurs et de cultivateurs. Le mode de vie traditionnel est préservé. Ils vivent dans des cases en argile à l'architecture typique. Il existe au milieu des toits de paille et de palmiers de ces cases à impluvium un trou pour laisser entrer l'eau de pluie. Notre pirogue continue sa route en croisant d'autres embarcations. Les huîtres y sont à l'état sauvage, fixées sur des racines de palétuviers. Elles sont récoltées, séchées, cuisinées et grillées directement au feu de bois. La richesse de la Casamance ne se situe pas que dans ses eaux profondes. Pour s'en rendre compte, nous sommes invités à prendre de la hauteur. Une ascension de 25 mètres, mais au sommet une récompense : le point de vue le plus haut de toute la basse Casamance. À l'arrivée, le spectacle est renversant. Une forêt d'une rare beauté, mélange de cocotier, de baobab, et dominée par l'un d'entre eux, le fromager. La région ne cesse de surprendre. À l'embouchure du fleuve, le paysage luxuriant se mue en plage à Cap Skirring. La nature y conserve toute sa place, jusqu'à surprendre ceux qui ont toujours vécu au Sénégal. Le tourisme local préserve la Casamance des foules. Un spot que certains préféreraient garder pour eux, histoire de continuer à lézarder paisiblement face à l'océan. TF1 | Reportage A. Tassin, A. Ponsar