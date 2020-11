Envie d'évasion : dans le repaire des gorilles du Rwanda

La chaîne de montagne du Virunga au Rwanda abrite le trésor inestimable des derniers gorilles de montagnes. Il en existe seulement un millier sur notre planète, et on ne peut en trouver que là-bas. Ces grands singes possèdent 98% de gènes communs avec les hommes et peuvent vivre jusqu'à 50 ans. Ils se nourrissent de végétaux comme les tiges de bambous, leur repas préféré. Une femelle peut donner naissance à un bébé seulement une fois tous les quatre ans, le temps nécessaire pour sevrer un nouveau-né. Pour les admirer, il faut 1 300 euros, pour un tête-à-tête d'une heure. Un montant qui permettra au parc de faire la sauvegarde des gorilles, comme la protection de la forêt, le suivi des animaux et les travaux de recherche. L'espèce est menacée d'extinction à cause des braconnages, de la déforestation, des maladies. La situation a été dénoncée il y a 60 ans par la célèbre primatologue Dian Fossey.