Envie d'évasion : embarquement immédiat pour Quiberon

Belle-Île offre des airs du bout du monde, un triangle de rêve au large de la Bretagne. Plus loin, Houat la verdoyante. Puis, Hoëdic, la petite soeur, fière de ses eaux turquoise. Nous sommes seuls, lorsque nous prenons la mer pour les découvrir. L'immensité, puis au loin, un bout de terre se découvre sous nos yeux. Voici Belle-Île, la bien nommée. Ensuite, Le Palais, capitale de ce havre de paix où l'ancien maire Serge Albanac a accosté l'âge de 20 ans. Il n'est jamais reparti. Épris de Belle-Île, il en revêtira même l'écharpe de mer. "C'est vrai qu'il y a un sentiment particulier quand le dernier bateau est arrivé au port. On est coincé sur l'île, mais c'est une bonne captivité, Je me sens comme le roi du monde", témoigne-t-il. En 1685, Louis XIV envoya son meilleur architecte Vauban pour ériger ses remparts chargés de défendre Belle-Île. Et comment ne pas comprendre leurs intérêts, lorsque nos yeux se perdent dans l'Atlantique. Ces paysages ont inspiré plusieurs générations d'artistes venus du continent, Belleilois d'adoption. Belle-Île est aussi un repère d'artiste, un refuge hors du temps pour Flaubert, Arletty, Prévert et bien sûr Sarah Bernhardt. La plus grande star de la fin du XIXe siècle fit l'acquisition de l'ancien fort militaire, niché sur la pointe Nord pour fuir le tumulte parisien. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, il faut s'éloigner encore pour trouver le calme absolu. S'isoler à Houat, Hoëdic ou Belle-Île, c'est d'abord un privilège que nul ne veut pas partager.