Envie d'évasion : le mystère des menhirs de Lozère

Il y a d'abord ce nom qui intrigue, la Cham des Bondons, un plateau de plus de 10 km². Puis des silhouettes de granite comme des sentinelles en haut des crêtes. Sur les lieux, il n'y a ni cercle, ni alignement. Un chaos inexpliqué. À la fin des années 70, presque tous les menhirs sont à terre, tombés avec le temps ou abattus par les chrétiens au Moyen Âge. Des pierres païennes qui se font oublier et qui sont malmenées. Alors, Gilbert Fages les remet debout 80 monuments de cinq mètres de haut, quinze tonnes. De ces pierres, il connaît tout. "Généralement, les plus grands sont à l'Est, et diminuent d'ailleurs du Nord vers le Sud. Et plus on avance vers l'Ouest, ils sont un peu plus modestes", explique-t-il. Mais pourquoi ? Quelle signification ? Des pierres de granites, mais avec du calcaire sous leurs pieds, les menhirs ont été transportés jusqu'à l'endroit où on les trouve. En -3000 avant JC, il y avait peu d'outils : des rondins, des cordages, des leviers et du temps. "Ces sont les premiers sédentaires, les premiers habitants du secteurs qui se sédentarises, qui se fixent ici", précise Eddie Balaye, chargé de mission valorisation des patrimoines au parc national de Cévennes.