Envie d'évasion : les anges gardien des animaux sauvages

Que serait une France sans eux. Imaginez ne plus revoir ces loups, ces veaux marins ou ces rapaces autrefois légendaires, aujourd'hui menacés. Certains, comme le vautour fauve, ont mauvaise réputation. 2,5 m d'envergure pour hanter les Pyrénées. Mais pas de panique, ils ne s'attaquent pas aux êtres vivants. Pourtant, les braconniers ont bien failli avoir la peau du charognard, mais depuis cinquante ans, il est strictement protégé. On en compte 1 300 dans la région. Dans ce parc en Lozère, on admire et l'on protège les loups, chassés des siècles durant, au point d'avoir disparu dans les années 30. Aujourd'hui préservés, 500 canidés peuplent les forêts françaises. Pour eux, le plus dur reste à faire. Dans l'Hérault, une femme remarquable vient en aide aux animaux sauvages. Le docteur Marie-Pierre Puech est une vétérinaire pas comme les autres. Ses patients, nul ne peut les apprivoiser. Chaque année, elle recueille 3 000 accidentés de la vie. Ces grands blessés sont victimes le plus souvent de l'activité ou de la négligence des hommes. Sur la Côte d'Opale dans le Pas-de-Calais, les bébés phoques sont abandonnés par leurs mères dès qu'un humain les approche de trop près. Le tourisme ou pire, les filets de pêche, peuvent les condamner, mais la Ligue de protection des animaux veille depuis plus de 100 ans. Pratiquement disparus dans les années 50, ces colonies ont repeuplé les bancs de sable de la baie de Somme. Pour achever notre exploration, nous tenions à vous présenter un couple qui consacre sa vie aux créatures les plus sauvages et les plus inaccessibles. L'homme, inadapté, doit parfois se frayer un chemin pour espérer la rencontre. Éric et Anne Lapied sont cinéastes animaliers depuis trois décennies. Leur terrain de jeu : ce parc national italien situé juste à al frontière avec la France. Parfois sous des climats extrêmes, ils nous font voir l'invisible. Des scènes que nous n'aurions jamais pu vous montrer sans l'engagement d'une poignée d'anges gardien passionnés.