Les dentelles de Montmirail

Les dentelles de Montmirail fascinent les grimpeurs du monde entier. Deux amis ont ouvert près de 300 voies au nord du Vaucluse. "C'est l'un des plus hauts paysages du sud-est au niveau des falaises" indique Olivier Gaude. Un rocher "vraiment extra" pour l'escalade sous toutes ses formes. Au choix, des ascensions de 100 m sur des parois calcaires ou d'autres moins hautes, mais toutes aussi compliquées, en dévers. Le site est prisé pour son climat méditerranéen, ce sport se pratique toute l'année. Ce massif d'une dizaine de kilomètres du nord au sud s'est formé pendant la préhistoire et est usé par la pluie, et surtout le vent. "Si on remonte vraiment au point de départ de toutes ces couches géologiques qui se sont superposées, c'est il y a 230 millions d'années à peu près, quand il y avait la mer sur toute cette plaine", explique Jeanne Etcheberry, guide-conférencière. À l'ouest de mont Ventoux, les dentelles ont été une frontière naturelle, un lieu de combat. De nombreuses traces évoquent le passé agité, comme la chapelle romane Notre-Dame d'Aubune. "Elle est là pour commémorer la victoire de Charlemagne contre les armées sarrasines, qui remontaient en Provence au VIIIe-IXe siècle principalement", indique-t-on.