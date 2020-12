Envie d’évasion : les plus beaux fonds du monde

Tout d’abord, direction le Mexique, à Playa del Carmen, pour un rendez-vous avec le requin-bouledogue. Une eau limpide et un sable clair, les conditions sont idéales pour un tête-à-tête. La clarté de l’eau facilite la cohabitation avec l’être humain. Mais, on peut aussi faire de belles rencontres dans la réserve de Cerbère-Banyuls, dans le Sud de la France. Ici, en Méditerranée, les mérous et les corbs sont les maîtres des fonds marins. Plus à l’Est, au large de la Corse, ce sont les dauphins qui montrent le chemin à nos reporters, pour retrouver un équipage en mission. Ils veulent observer la raie Mobula mobular, mais il faut de la patience pour espérer croiser celle que l’on surnomme « le diable de la Méditerranée ». Dans l’antiquité, un navire de commerce romain a sombré au large de l’îlot d’Astéris,en Grèce. On y découvre un site archéologique exceptionnel. Il est ouvert aux plongeurs, mais il faut prendre rendez-vous et promettre de ne rien toucher. De l’archéologie à la spéléologie, notre carnet nous emmène en Bourgogne, dans la source de la Douix. Un des hauts-lieux de la plongée sous terre en France. C’est un voyage au cœur de la montagne, guidé par un fil d’Ariane. L’atmosphère est fascinante et inquiétante aussi. Mais, il y a de quoi à s’émerveiller, à condition d‘accepter d’être confiné à la fois sous l’eau et sous la terre. Puis, une autre rivière nous attend. Cette fois-ci, c’est en Suisse, dans les montagnes du Tessin. Elle s’appelle la Verzasca. Elle est surnommée la « rivière d’émeraude ». L’eau cristalline provient du sommet à 2 500 mètres d’altitude. Filtrée par la roche, elle s’écoule dans cette vallée sur 35 kilomètres. Plus loin, nous arrivons à la cascade de la Maggia. Une occasion rêvée de plonger au pied d’un arc-en-ciel. C’est un endroit magique qui donne une impression difficile à décrire. Et pour cause, le contraste est partout. Dans ce cratère, l’ombre joue avec la lumière et le calme avec le bruit.