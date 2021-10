Envie d’évasion : les plus beaux trésors de l’Espagne

C'est un pays aux mille trésors, aux mille visages. Du Sud au Nord, nous avons découvert un éventail de couleurs, de cultures. Une envie d'évasion à quelques heures de voiture ou d'avion. Direction d'abord Grenade en Andalousie. Dans les allées de l'Alhambra, peu de touristes cette année 2021. Comme une pause dans l'histoire tumultueuse du deuxième monument le plus visité du pays. L'occasion de restaurer des salles normalement surfréquentées. Quittons l'Alhambra pour aller découvrir un autre emblème espagnol, à Gijón dans la région de Valence. C'est dans cette ville qu'est le berceau du touron. La fabrique "El Artesano", l'une des plus grandes du pays, a accepté de nous ouvrir ses portes. La recette n'a quasiment pas changé depuis les Arabes au VIIIe siècle. Nous partons ensuite en randonnée, à Lanzarote, l'île aux 300 volcans. Le plus haut s'appelle le Monte Corona. Après une heure de marche, nous arrivons au bord d'un cratère spectaculaire. La nature à l'état brut avec la couleur ocre qui contraste avec le bleu de l'océan Atlantique juste à côté. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus.