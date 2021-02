Envie d'évasion : les villes fantômes de Californie

Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule silhouette à Bodie. D'habitude, des milliers de touristes viennent du monde entier, mais avec l'hiver et le coronavirus, la ville devient fantôme une deuxième fois. La mission de cette ranger est de veiller à ce que l'état de la ville reste dans cet état d'abandon. Interdit de toucher au moindre objet, même la poussière est historique. Comme un voyage à travers le temps, dans ce saloon, où les parties de carte ne se termineront jamais. Nous quittons les lieux sur la piste des villes fantômes du Far West. Ces vestiges sont éparpillés dans tout l'Ouest américain. Les plus anciens remontent au milieu du XIXème siècle, il y a 170 ans. À une époque où San Francisco ne compte que 900 habitants, la ruée vers l'or attire en Californie 300 000 aventuriers. Autour des mines, les villes poussent comme des champignons. Certaines existent encore et sont même habitées comme ici à Randsburg, 64 habitants. Nous poursuivons le long de ce désert que devait traverser les premiers prospecteurs. Ils lui ont donné un nom : la "vallée de la mort". À présent, cap vers la Sierra Nevada et ses mines d'argent. Une route escarpée nous emmène à 2 600 m d'altitude jusqu'au village de Cerro Gordo. Au bout d'une heure, les premiers bâtiments apparaissent. Nous avons rendez-vous avec l'unique habitant de cette ville embrumée. Mais entre toutes ces maisons, il n'est pas simple à trouver. Ce Texan a répondu à une annonce dans le journal : "Villa fantôme à vendre". À 32 ans, Brent est l'ermite le plus populaire au monde, car il y a quand même Internet ici, et il partage sa nouvelle vie sur les réseaux sociaux. Près d'un million d'abonnés suivent son exploration des mines voisines car ces sous-terrains lui appartiennent aussi. Aujourd'hui, Brent veut faire partie de l'histoire américaine. Il mène une vie comme celle des pionniers d'autrefois, pas d'eau courante et en cas de problème, personne sur qui compter à part lui-même. Loin de son Texas, le jeune homme compte sauvegarder cet endroit, réparer les maisons et même ouvrir un hôtel. Un investissement pour gagner assez et rester vivre ici.