Envie d'évasion : l'été indien sur le bassin d'Arcachon

Le front de mer est désert, tout comme la jetée Thiers, d'ordinaire tant fréquentée par les touristes. Pour trouver de l'activité en ce moment sur la presqu'île, il faut se rendre dans les cabanes ostréicoles situées au pied du phare. Les fêtes de fin d'année sont dans moins de deux mois, un rendez-vous à ne pas rater. Le cap Ferret est désert. Contrairement au confinement du printemps dernier, les résidences secondaires restent fermées cet automne. Les habitants ont des kilomètres de plage rien que pour eux. Sur le bassin d'Arcachon, un autre endroit reste ouvert en ce mois de novembre si particulier : le centre de soin des animaux sauvages. Pour les soigneurs, le télétravail n'est pas envisageable. Pour les équipes, l'arrivée prochaine de l'hiver marquera le retour des tempête, et donc d'un activité plus intense. Mais pour le moment, comme lors du premier confinemnt, le soleil a décidé de briller sur le bassin, et d'offrir un peu de répit aux habitants.