Envie d’évasion : l’odyssée grecque

Un sentier qui semble-t-il ne mène à rien. Au large du Péloponnèse, un îlot aride semble se décrocher vers la mer. Une citadelle très convoitée fut pourtant sculptée sur ce rocher. Byzantins, Vénitiens et Ottomans s'en disputaient. À Monemvasia, chaque pierre a son histoire et chaque bâtisse a sa légende. "Ce puits descend directement à la mer. Les habitants considèrent que cette eau est miraculeuse. Il faut faire un vœu en remontant le seau et se laver deux fois le visage", explique Effey Anagnopoulou, archéologue et guide conférencière à Monemvasia. En grimpant vers les ruines du village médiéval, l'église Sainte-Sophie est le seul vestige toujours debout. Des messes y sont célébrées chaque année pour les habitants de la presqu'île, aux vingt propriétaires de ces demeures avec vue plongeante sur la mer de Myrto. Nous avons ensuite hissé les voiles en direction de Sarakiniko, la plus belle plage des Cyclades. Nous avons randonné sur cette île à la blancheur immaculée en compagnie de Mady Likeridou, photographe professionnelle. Elle nous raconte le jour de son arrivée sur l'île de Milos. "C'était en 1999, et bien sûr, je n'arrivai plus à m'arrêter de prendre des photos. Je me sentais toute petite". C'est à la Kaolinite, une roche volcanique polie par le vent et les eaux que l'on doit cette blancheur immaculée. Une couleur qui évoque l'enfant du pays, la Vénus de Milos. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. De Araujo, M. Guénégan