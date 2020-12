Envie d'évasion : une route entre ciel et terre dans le Vercors

Elle ne fait que quatre kilomètres et pourtant, c'est l'une des plus belles routes de France, façonnée par la nature, aménagée par l'Homme. Au volant, elle donne l'impression de passer dans un gruyère de pierre, comme si la montagne se refermait sur nous. À moto, à vélo, ou avec son appareil photo, il y a toujours une bonne raison de venir à Combe Laval. D'ailleurs, certains découvrent aussi cette route en faisant du parapente, effectuant un vol au milieu d'une roche calcaire grignotée depuis des millions d'années par une rivière. Cette zone a été choisie au XIXème siècle et ce n'est pas pour son paysage. La France cherchait alors à devenir une puissance maritime. Ainsi, la forêt présentait un grand intérêt et la route était vitale. Elle a été creusée avec des techniques rudimentaires et dangereuses. Soumise aux intempéries, aux chutes de pierres, aux passages des voitures, il faut constamment l'entretenir. En 1995, elle a failli être fermée, mais le département a pris conscience de son intérêt touristique.