Environnement : comment est calculé ce "jour du dépassement" ?

Ce lundi 29 juillet 2019 est la date retenue pour ce que les écologistes appellent le "jour du dépassement". Autrement dit, l'humanité a consommé en seulement sept mois l'équivalent de ce que la planète produit en un an. Comment cette date est-elle calculée à l'échelle mondiale ? Qu'en est-il de la situation de notre pays ?