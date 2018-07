Quand notre environnement nuit à la fertilité

Les effets nocifs de certains polluants comme le tabac ou le plomb sont avérés. Seulement, d'autres molécules chimiques sont suspectes, comme certains pesticides qui ne sont pas encore bien documentés ou les particules nanométriques. Nos reporters se sont rendus dans un centre spécialisé à Bordeaux pour plus de détails sur ce sujet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.