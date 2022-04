Environnement : que proposent les candidats ?

Si l'écologie n'a pas été une thématique centrale dans la campagne,les deux finalistes à la présidentielle ont décliné ces dernières semaines leurs mesures pour l'environnement. Un point de divergence majeur entre les deux candidats, les éoliennes. Emmanuel Macron mise sur cette énergie renouvelable, en mer notamment. Il envisage d'installer 50 parcs d'éoliennes d'ici à 2050. Ce qui correspondrait à 20% de la consommation d'électricité en France. Pour Marine Le Pen, toute nouvelle construction serait stoppée et il y aurait démantèlement progressif des éoliennes déjà existantes. Les deux candidats convergent en revanche sur un point, miser sur l'atome. Le président candidat compte sur la construction de six nouvelles centrales EPR d'ici à 2035, huit autres seraient aussi à l'étude. La candidate du RN, elle, propose de construire dix EPR à l'horizon 2031, puis dix autres centrales cinq ans plus tard. Tous les deux souhaitent également prolonger au-delà de 50 ans la durée de vie des réacteurs actuellement en service. TF1 | Reportage M. Chantrait, C. Marchand, B. Faure