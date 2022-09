Éolien : où en est la France ?

Elles ont mis plus de dix ans à voir le jour. Les premières éoliennes en mer ont été à peine inaugurées, que se pose déjà une question : quand arriveront les suivantes ? D'autres projets sont bien en cours. La France a lancé sept programmes. Aux éoliens de Saint-Nazaire, s'ajouteront l'an prochain Saint-Brieuc et Fécamp. Puis suivront à tour de rôle Courseulles-sur-mer, Dieppe - Le Tréport, Noirmoutier et Dunkerque. La production d'électricité estimée en 2028 est de 3,5 GW/h. De quoi alimenter, si le vent souffle suffisamment, près de deux millions de ménages. Et pour aller plus loin, plus vite surtout, la France a lancé d'autres appels d'offre ces derniers mois pour de nouveaux parcs éoliens flottants en Méditerranée et en Bretagne, et d'autres plus classiques ancrés au fond marin. Le gouvernement espère ainsi pousser la production à 8 GW/h en 2032. C'est encore loin de l'objectif. Il faudrait ensuite multiplier cette production par cinq pour atteindre les 40 GW/h promis par Emmanuel Macron pour 2050. L'éolien offshore devrait alors représenter 20% de notre consommation d'électricité. TF1 | Reportage C. Colin, B. Lachat, Y. Alunni