Eoliennes, barrages : peuvent-ils produire plus d'électricité ?

Ne vous fiez pas au rythme soutenu de ces éoliennes, car la plupart ne tournent pas à plein régime. Gauthier Ossart, responsable de l'agence Enertrag Nord à Dury (Somme), a l'obligation de limiter la puissance de certaines d'entre elles. "On bride les éoliennes pour éviter qu'elles fassent davantage de bruit que ce que la réglementation en vigueur nous permet... Pour éviter justement les effets acoustiques qui peuvent être potentiellement pénalisants pour le voisinage", explique-t-il. Trop de bruit ou parce qu'elles perturbent le déplacement des oiseaux ? Ces contraintes, le gouvernement souhaite les lever pour que toutes les éoliennes produisent le maximum d'énergie. Mais, cela ne se fera pas d'un claquement de doigts. L'objectif est clair : compenser la baisse de production des centrales nucléaires. La moitié est aujourd'hui à l'arrêt, pour des raisons de maintenance. Alors, que gagnerait-on en débridant toutes les éoliennes ? Leur production annuelle augmenterait de 7%, soit environ deux et demi Térawatt-heure. Une autre piste du gouvernement consiste à débrider les barrages. Jusqu'à présent, ces derniers payaient une taxe dès qu'ils produisaient plus que prévu. Elle vient d'être supprimée. L'État compte aussi sur la baisse de la consommation d'électricité des Français. Elle a déjà diminué de 6% par rapport à l'an dernier, à la même période. TF1 | Reportage V. Dépret, F. Moncelle et L. Lassalle