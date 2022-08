Éoliennes : des aides pour mieux les faire accepter ?

Pour le moment, les éoliennes les plus proches du village sont à quelques kilomètres. Mais l'année prochaine, cinq vont être installées en face des maisons. Et comme souvent avec ce genre de projet, il y a beaucoup de réticence. Serge n'en veut pas, et ce, pour une raison très simple. "Dans peu de temps, je vais être retraité. Je vais vendre ma maison et j'ai peur que ça joue sur la vente de la maison", lance-t-il. Comment convaincre Serge et tous les anti-éoliens ? Pour le gouvernement, c'est une priorité, afin de rattraper son retard dans le développement des énergies vertes. Il a alors l'idée de mettre en place un tarif réduit d'électricité, pour ceux qui habitent à proximité des parcs éoliens et photovoltaïques. Alors, cela pourrait-il faire changer d'avis les riverains, comme ce retraité ? En moyenne, un projet de parc éolien met entre sept et neuf ans pour aboutir. Les recours juridiques sont nombreux et la concertation est particulièrement longue. Bernard Petit, maire d'Ichy, en Seine-et-Marne, en sait quelque chose. Il évoque un projet d'il y a déjà une douzaine d'années, mais sans suite jusqu'à présent. Alors pour lui, toute idée qui pourrait convaincre les habitants et accélérer la procédure est la bienvenue. À quelques kilomètres d'Ichy se trouve la commune d'Arville et ses six éoliennes sorties de terre il y a cinq ans. L'argent pourra-t-il convaincre les récalcitrants ? Il a en tout cas convaincu de nombreuses communes. Les exploitants leur payent une taxe. Pour un village comme celui d'Arville, cela représente environ 30 000 euros par an. TF1 | Reportage P. Corrieu, J. Coulais, R. Roiné