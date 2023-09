Éoliennes en mer : le vent en poupe

À treize kilomètres au large de Fécamp, c'est un nouveau paysage en construction. D'ici à la fin de l'année, 71 éoliennes tourneront sur le site afin de produire de l'électricité pour l'équivalent de 770 000 habitants. Nous avons pu embarquer pour nous rendre au plus près du chantier, une zone de 60 km², soit un peu plus de la moitié de la superficie de Paris. Pendant plus de six mois, 400 personnes travaillent en mer pour installer les mâts, les pales et tout le système électrique de ces immenses moulins à vent. L'an dernier, ce sont les fondations qui ont été posées. "Il n'y a pas de forage, elles sont juste posées sur un lit de gravier. Elles font un poids de 5 000 t chacune. Elles sont distantes d'un kilomètre chacune. Donc, les pêcheurs pourront pêcher au sein du parc dès sa mise en exploitation", explique Bertrand Allanic, directeur du projet. C'est un navire qui installe les pièces des éoliennes en provenance de Cherbourg, grâce avec des jambes qui lui permettent de s'élever au-dessus de la mer. Les travaux ont aussi lieu sous l'eau, pour tirer des dizaines de kilomètres de câbles entre les éoliennes afin de transporter l'électricité. Plus de détails dans la vidéo au-dessus de cet article. TF1 | Reportage P. Gallaccio, C. Nieulac, T. Valtat