Éoliennes en mer : un vent favorable pour le tourisme

Alors que tous les bateaux prennent la direction emblématique de l'Île-de-Bréhat, des passagers entament une visite pour le moins originale. Soixante-deux éoliennes de 200 mètres de haut, érigées en pleine mer, la baie de Saint-Brieuc vient d’accueillir le dernier parc offshore de France, des éoliennes qui attirent touristes et locaux. Depuis l’été dernier, 5 000 passagers ont pu approcher ces géantes des mers. Au-delà de l’esthétique, le parc servira avant tout à générer de l’électricité, à terme, 9% de la production bretonne. Avant de voir le jour, le parc éolien a fait beaucoup de bruit. Écologistes et pêcheurs s’y sont fortement opposés pour sa proximité avec l’un des plus grands gisements de coquilles Saint-Jacques de France. Aujourd’hui, autoriser ces balades en bateau, c’est une opportunité pour la compagnie de redorer l’image du site. Les 62 éoliennes de la baie de Saint-Brieuc devraient être mises en service avant l’été et chaque semaine, une vedette est affrétée pour s’en approcher. TF1 | Reportage C. Ebrel, R. Cann